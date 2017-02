Muere Gabriel García Márquez

Hace tiempo nos dimos cuenta que Facebook estaba comenzando a usar drones para hacerle la competencia a Google en cuanto a distribuir Internet en las zonas del planeta donde aun no habia este servicio o era muy caro y esta misma semana hemos conocido de buena fuente que Google acaba de comprar la empresa fabricante de drones Titan Aerospace y aunque aun no esta claro cual seria el uso real que Google le podría dar a las naves no tripuladas (drones), ya tenemos el claro ejemplo de Facebook, de manera que podemos especular con esa idea de momento, eso mientras esperamos la versión oficial.

Aunque recordemos que Google ya tiene en marcha el Proyecto Loon, el cual por medio de globos meteorológicos pretende llevar Internet a las zonas más remotas aisladas o pobres del planeta y todos pensaban que sería Facebook quien terminara comprando Titan Aerospace para hacerle frente a Google en esta titanica tarea de cubrir el planeta completo con la telaraña que llamamos Internet.

Tanto para Google como para Facebook parecería ventajoso terminar de conectar a todo el mundo a Internet ya que para ellos esto de momento es su mejor y mayor negocio, por eso cobra mucha importancia el hecho de que Google haya adquirido Titan Aerospace, ya que con esto en su dominio ahora podría conquistar Internet desde nuestro mismo cielo.

En abra que esperar para que Google nos cuente sus planes para utilizar los drones en su tecnología si es que ese es el fin y si es que quieren contárnoslo.